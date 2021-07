Messa domenica 18 luglio in tv | programma | orari | canale e diretta streaming

(Di domenica 18 luglio 2021) Il, glie le informazioni sulla Santae del rosario nella giornata di18. Diversi gli appuntamenti nel corso della giornata in televisione. Primo appuntamento su Rai Uno alle ore 10:50, verrà celebrata lainsu Rai Uno. Presente anche lasu Rai Play. Su5, invece, l’appuntamento è per le ore 10, consulla piattaforma Mediaset Play. Su TV 2000 (28 digitale terrestre, 18 di ...

domenica 18 luglio 2021. Alle ore 10.55 su Rai 1 sarà possibile seguire la Santa Messa dalla Chiesa. Alle 11,15 seguirà la celebrazione della Messa solenne nella chiesa parrocchiale. Il programma della Santa Messa che sarà trasmessa su TV2000 domenica 18 luglio. In Italia, a causa dell'emergenza coronavirus, gli ingressi saranno limitati in modo da poter mantenere le distanze di sicurezza.