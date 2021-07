Mangeresti sempre e solo frutta? Gli accorgimenti da seguire se sei a dieta

Leggi su chedonna

(Di domenica 18 luglio 2021) Sei anche tu tra coloro che in estate mangerebbero? Scopri come gestire la cosa quando sei a. Quando le giornate si fanno particolarmente più calde, anche la voglia di mangiare può venir meno. O, in alcuni casi, andare incontro a delle modifiche in fatto di gusti ed esigenze. Il bisogno L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it