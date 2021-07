Maltempo, in Germania sale drasticamente il bilancio delle vittime. La perturbazione arriva in Italia (Di domenica 18 luglio 2021) Continua senza sosta la ricerca dei dispersi nell’area della Germania orientale colpita dal violento alluvione. Il bilancio delle vittime continua drammaticamente a salire, ma ormai le speranze di ritrovare superstiti si stanno facendo sempre più basse. Mentre la Cancelliera uscente Angela Merkel sta visitando l’area colpita, la perturbazione che si era già estesa verso Belgio e Lussemburgo ora è in viaggio verso il sud Europa e ha già raggiunto alcuni punti dell’Italia centrale e del sud, facendo già i primi danni. sale il bilancio ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 18 luglio 2021) Continua senza sosta la ricerca dei dispersi nell’area dellaorientale colpita dal violento alluvione. Ilcontinua drammaticamente a salire, ma ormai le speranze di ritrovare superstiti si stanno facendo sempre più basse. Mentre la Cancelliera uscente Angela Merkel sta visitando l’area colpita, lache si era già estesa verso Belgio e Lussemburgo ora è in viaggio verso il sud Europa e ha già raggiunto alcuni punti dell’centrale e del sud, facendo già i primi danni.il...

Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania: lo ha reso noto questa mattina la poliz… - Agenzia_Ansa : Si aggrava il bilancio delle vittime del maltempo che sta devastando Germania, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Svizz… - Agenzia_Ansa : E' salito ad almeno 156 il bilancio delle vittime del maltempo in Germania. In Belgio, intanto, il totale dei morti… - VeenboerPaul : RT @SkyTG24: Questo video, ripreso da un drone in volo sopra a Erftstadt-Blessem, mostra chiaramente la devastazione provocata da un'enorme… - infoitinterno : Allarme maltempo in Italia: sta arrivando il ciclone che ha messo ko la Germania -