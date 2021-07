Covid, in lieve aumento i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari. I DATI (Di domenica 18 luglio 2021) I nuovi contagi in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 17 luglio, sono 3.121. In leggera crescita sia le rianimazioni (+1), che i ricoveri ordinari (+23). I tamponi effettuati sono 244.797, con il tasso di positività che si attesta all'1,3%, in calo rispetto all'1,4% del giorno precedente Leggi su tg24.sky (Di domenica 18 luglio 2021) I nuovi contagi in Italia, secondo il bollettino del ministero della Salute del 17 luglio, sono 3.121. In leggera crescita sia le rianimazioni (+1), che i(+23). I tamponi effettuati sono 244.797, con il tasso di positività che si attesta all'1,3%, in calo rispetto all'1,4% del giorno precedente

