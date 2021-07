(Di sabato 17 luglio 2021)DEL 17 LUGLIOORE 18.20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI APRIAMO CON LA DIRAMAZIONESUD, SEGNALATO UN INCENDIO AL KM 5+000, POSSIBILI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO; ATTENZIONE ALLA PRESENZA DI FUMO IN CARREGGIATA. VEDIAMO LE ALTRE NOTIZIE AQUESTA SERA TORNA L’APPUNTAMENTO CON “VIA LIBERA”, QUESTA VOLTA IN EDIZIONE SERALE: DALLE 19 ALLA MEZZANOTTE, INFATTI, UN ANELLO STRADALE DI CIRCA 8 KM RESTERÀ CHIUSO AL TRAFFICO E SARÀ INTERAMENTE DEDICATO A CICLISTI E ...

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : A1, Diramazione Roma Sud. Incendio all'altezza dello svincolo di San Cesareo - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 17:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 17-07-2021 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - CasilinaNews : A1, Diramazione Roma Nord: chiusure notturne dello svincolo di Fiano Romano e dell'area di servizio Feronia Est. Tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma

RomaDailyNews

DEL 17 LUGLIO 2021 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI APRIAMO CON VIA BRACCIANESE, ...DEL 17 LUGLIO 2021 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE ARIANNA CAROCCI INIZIAMO DA VIA BRACCIANESE, ...