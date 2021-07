Tokyo 2020 | solo un pareggio per la Spagna in amichevole col Giappone

(Di sabato 17 luglio 2021) Soltanto 1-1 per laolimpica contro ilin un’giocata come preparazione al torneo olimpico di calcio a. La squadra di De La Fuente fa fatica ed è sotto per effetto del gol di Doan. Soltanto al 77? arriva ildi Soler che sistema parzialmente le cose e certifica i progressi della Roja a cinque cerchi visti da quando in campo ha fatto capolino il talento del Barcellona Pedri. SportFace.

Agenzia_Ansa : Il covid arriva a Tokyo 2020, 15 positivi ai Giochi. A sei giorni dall'inizio delle Olimpiadi. Lo hanno reso noto o… - Gazzetta_it : Covid, primo caso di positività nel Villaggio olimpico #Tokyo2020 - SkyTG24 : Olimpiadi Tokyo 2020, primo caso Covid nel Villaggio Olimpico: funzionario in quarantena - Lullisa2112 : RT @Raiofficialnews: ??Le Olimpiadi di #Tokyo2020, dal #23luglio all'8 agosto, in esclusiva free-to-air sulle reti #Rai. Un’estate a cinqu… - DigitalPMI : Primo contagio nel Villaggio olimpico, un’altra crepa nella bolla sanitaria di Tokyo 2020 -

Il caso nel Villaggio olimpico L'amministratore delegato di, Toshihiro Muto, ha chiarito che da un test condotto nel Villaggio olimpico è emersa una positività. Gli organizzatori hanno ...... abbiamo citato Mike Maignan, il nuovo portiere è uno dei reduci dagli Europeie dunque ha ..." e dunque sono già aggregati alle loro nazionali per partecipare al torneo di calcio di, a ...Soltanto 1-1 per la Spagna olimpica contro il Giappone in un’amichevole giocata come preparazione al torneo olimpico di calcio a Tokyo 2020. La squadra di De La Fuente fa fatica ed è sotto per effetto ...L’amministratore delegato di Tokyo 2020, Toshihiro Muto, ha chiarito che da un test condotto nel Villaggio olimpico è emersa una positività. Gli organizzatori hanno confermato che un visitatore ...