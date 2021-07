Spezia | focolaio Covid | altri sette positivi

Advertising

sportface2016 : +++#Spezia, focolaio #COVID19: positivi sei giocatori e un membro dello staff. Sospesa l'attività agonistica+++ #SerieA - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? C’è il comunicato dello Spezia: sei calciatori e un membro dello staff positivi al Covid-19 - MarcoR222 : RT @sportface2016: +++#Spezia, focolaio #COVID19: positivi sei giocatori e un membro dello staff. Sospesa l'attività agonistica+++ #SerieA - spaziocalcio : #Spezia, focolaio di #COVID19 nel gruppo squadra: sospese le attività - bornjuventino : RT @terribile76: Focolaio spezia: Napoli juve rimandata -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia focolaio

Lo, in contatto costante con l'ASL di Bolzano, in via precauzionale ha sospeso l'attività sportiva e tutto il gruppo squadra resterà in isolamento seguendo le procedure previste dal protocollo ...Loè in una bolla dentro e fuori l'albergo. Si attendono i prossimi giri di tampone sperando non sia alle viste un. Andrea Bonatti Venerdì 16 luglio 2021 alle ...La nota della società ligure: “Si tratta di sei calciatori e di un membro dello staff. Sospesa l’attività sportiva” ...Focolaio nello Spezia, dove ci sono nuovi casi di Covid. Lo comunica il club, sono ben sei i calciatori: “Lo Spezia Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal ...