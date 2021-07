Sassuolo Brixen 8-0: Scamacca fa tris, doppietta per Caputo e Defrel (Di sabato 17 luglio 2021) Il Sassuolo subito in grande forma alla prima amichevole di stagione: 8-0 contro il Brixen con Scamacca protagonista Parte bene il Sassuolo di Alessio Dionisi con la vittoria per 8-0 in amichevole contro il Brixen: tripletta per Scamacca. Sassuolo-SSV Brixen 8-0: IL TABELLINO MARCATORI: 11? e 40? Caputo, 48?, 53? e 83? Scamacca, 64? e 68? Defrel, 90? Djuricic Sassuolo 1° TEMPO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marchizza, Kyriakopoulos; Magnanelli, Frattesi; Manzari, Traore, Boga; ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 luglio 2021) Ilsubito in grande forma alla prima amichevole di stagione: 8-0 contro ilconprotagonista Parte bene ildi Alessio Dionisi con la vittoria per 8-0 in amichevole contro il: tripletta per-SSV8-0: IL TABELLINO MARCATORI: 11? e 40?, 48?, 53? e 83?, 64? e 68?, 90? Djuricic1° TEMPO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Ferrari, Marchizza, Kyriakopoulos; Magnanelli, Frattesi; Manzari, Traore, Boga; ...

