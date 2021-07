Imperia | bimba di 4 anni rischia di annegare | bagnino e pediatra la salvano

Advertising

commenta Unadi 4 anni è scivolata sugli scogli cadendo in mare a Riva Ligure, in provincia di. La piccola dopo aver ingerito acqua ha perso i sensi, ma grazie all'intervento tempestivo di un bagnino ...Riva Ligure. Un attimo è tutto poteva cambiare. È quello che è accaduto oggi sulla spiaggia a Riva Ligure, ad. Unadi 4 anni scivola per cause ancora accertare, dagli scogli. Si dimena in acqua. Rischia di affogare. Poi si ferma. Un gruppo di ragazzini corre sulla spiaggia per chiedere aiuto. ...Una bimba di 4 anni è scivolata sugli scogli cadendo in mare a Riva Ligure, in provincia di Imperia. La piccola dopo aver ingerito acqua ha perso i sensi, ma grazie all'intervento tempestivo di un bag ...La bimba è arrivata ieri in Liguria per le vacanze. È caduta dagli scogli nella spiaggia libera rischiando di annegare ...