Hamilton non si arrende: "Vorrei ripartire già oggi" (Di sabato 17 luglio 2021) Una Qualifica Sprin t decisa nei primissimi metri ed amara per Lewis Hamilton , che non è riuscito a difendere il miglior tempo delle qualifiche del venerdì. L'inglese domani scatterà dalla seconda ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di sabato 17 luglio 2021) Una Qualifica Sprin t decisa nei primissimi metri ed amara per Lewis, che non è riuscito a difendere il miglior tempo delle qualifiche del venerdì. L'inglese domani scatterà dalla seconda ...

Hamilton non si arrende: "Vorrei ripartire già oggi" L'inglese ha promosso l'idea della Qualifica Sprint, anche se pensa che necessiti di migliorie, e ha detto di sperare di recuperare domani in gara ...

