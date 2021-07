 Grillini a caccia di poltrone | il blitz sull' agenzia cyber

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grillini caccia

Corriere della Sera

Dal Movimento Cinque Stelle viene battuto un colpo sull'agenzia cyber proposta dal governo Draghi . Con una proposta che va in controtendenza con la linea promossa dal premier e dall'autorità delegata ...... allontanando idall'influenza di Beppe Grillo. Come rivela il Corriere della Sera ... Letta adi un'altra poltrona. Si candida per un posto alla Camera: ora non c'è il virus?