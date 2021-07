Germania, viaggio nell'epicentro dell'alluvione - I sopravvissuti: 'Sembrava di essere in trappola' (Di sabato 17 luglio 2021) 'Fiumi d'acqua ovunque. Si sentivano esplosioni, erano i serbatoi di gas sparsi nella valle. E poi urla, chi poteva scappava ': sono alcune delle dichiarazioni dei sopravvissuti all'alluvione che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 17 luglio 2021) 'Fiumi d'acqua ovunque. Si sentivano esplosioni, erano i serbatoi di gas sparsia valle. E poi urla, chi poteva scappava ': sono alcunee dichiarazioni deiall'che ha ...

LarenDorr : @Robcommentary @SteveQ111 @perchetendenza È un esempio aneddotico. Conosco gente che ha vissuto e lavorato in Inghi… - luc_sca : La #Merkel:che si fronte a una catastrofe in Germania non interrompe il viaggio in USA per rientrare dimostra quant… - negromanten1 : 33 morti per il 'maltempo' in Germania Buon viaggio con Pfizer-Biontech - winegogh_ : stanotte ho sognato di stare ad ischia ma probabilmente non era la vera ischia (visto che non ci sono mai stata) e… - PinkBlackSkull : Io mi trasferisco in Germania, ma ti pare che devo farmi un tampone per un viaggio di mezz’ora sul treno dove nessu… -