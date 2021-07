Formula 1, Verstappen vince la Sprint Race: domani scatterà dalla Pole (Di sabato 17 luglio 2021) Max Verstappen vince la Sprint Race di Silverstone conquistando cosi la Pole per la gara di domani La prima Sprint Race della Formula 1 la vince Max Verstappen. L’olandese riesce al via a sorpassare Hamilton e a resistere fino alla fine agli attacchi dell’inglese della Mercedes. Verstappen quindi domani partirà dalla Pole position. Buona gara di Leclerc, che tiene la quarta posizione conquistata in qualifica, mentre Sainz, che ha ... Leggi su zon (Di sabato 17 luglio 2021) Maxladi Silverstone conquistando cosi laper la gara diLa primadella1 laMax. L’olandese riesce al via a sorpassare Hamilton e a resistere fino alla fine agli attacchi dell’inglese della Mercedes.quindipartiràposition. Buona gara di Leclerc, che tiene la quarta posizione conquistata in qualifica, mentre Sainz, che ha ...

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN VOLA NELLE FP2 ?? Le Ferrari vanno fortissimo LIVE ? - MasterblogBo : SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Max Verstappen vince la prima Sprint Qualifying della storia della Formula… - repubblica : Formula 1: a Verstappen la Qualifica sprint, partirà in pole a Silverstone - FormulaPassion : #F1 | In classifica piloti, #Verstappen allunga a +33 su Hamilton #BritishGP - RSIsport : ?????? Max Verstappen vince la prima gara sprint della storia della Formula 1 e partirà in pole position nella gara di… -