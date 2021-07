F1, GP Gran Bretagna 2021: sfida Hamilton-Verstappen nella prima storica Qualifica Sprint, Leclerc all’attacco (Di sabato 17 luglio 2021) Archiviato un venerdì ad altissima intensità, il weekend di Silverstone continua quest’oggi con un sabato inedito che vedrà il debutto assoluto della Qualifica Sprint nel Mondiale di Formula Uno 2021. In realtà il programma odierno si aprirà alle ore 13 con 60 minuti di prove libere valevoli principalmente come warm-up in vista della Sprint Race pomeridiana. Si profila una nuova appassionante sfida tra Lewis Hamilton e Max Verstappen per la vittoria della Sprint Qualifying, una mini-gara da 17 giri (circa 100 km) che stabilirà la griglia di partenza della ... Leggi su oasport (Di sabato 17 luglio 2021) Archiviato un venerdì ad altissima intensità, il weekend di Silverstone continua quest’oggi con un sabato inedito che vedrà il debutto assoluto dellanel Mondiale di Formula Uno. In realtà il programma odierno si aprirà alle ore 13 con 60 minuti di prove libere valevoli principalmente come warm-up in vista dellaRace pomeridiana. Si profila una nuova appassionantetra Lewise Maxper la vittoria dellaQualifying, una mini-gara da 17 giri (circa 100 km) che stabilirà la griglia di partenza della ...

