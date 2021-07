Esclusiva: Salernitana, in arrivo Zortea e Ruggeri dall’Atalanta (Di sabato 17 luglio 2021) La Salernitana ha ormai chiuso un doppio colpo. Accordo con l’Atalanta per il prestito del terzino destro Nadir Zortea, classe 1999, ma anche per il terzino sinistro Matteo Ruggeri, classe 2002. Zortea era stato a lungo vicino alla Reggina, ma lui aveva deciso di aspettare la Serie A, ecco la possibilità Salernitana e la grande opportunità che è arrivata. Ruggeri ha qualità indiscutibili, al punto che Gasperini lo aveva fatto esordire in Champions nella notte della disfatta contro il Liverpool. Ora Ruggeri avrà visibilità a Salerno, mentre su Obi (confermiamo) non ci sono ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 luglio 2021) Laha ormai chiuso un doppio colpo. Accordo con l’Atalanta per il prestito del terzino destro Nadir, classe 1999, ma anche per il terzino sinistro Matteo, classe 2002.era stato a lungo vicino alla Reggina, ma lui aveva deciso di aspettare la Serie A, ecco la possibilitàe la grande opportunità che è arrivata.ha qualità indiscutibili, al punto che Gasperini lo aveva fatto esordire in Champions nella notte della disfatta contro il Liverpool. Oraavrà visibilità a Salerno, mentre su Obi (confermiamo) non ci sono ...

