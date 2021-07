British Open 2021 | Louis Oosthuizen | “Spero di giocare meglio nel finale” I colleghi prendono in giro DeChambeau

(Di sabato 17 luglio 2021) Secondo giorno diChampionship, ancora parole dal Royal St. George per commentare quanto accaduto in queste nuove 18 buche nel Kent dovecontinua a rimanere in testa. E per lui c’è anche il record, con i 129 colpi impiegati, meno di chiunque altro nella storia nei primi due giri. Così il sudafricano: “diun pochinonel. Mi auguro di andarestavolta. Ho fatto un brutto errore alla 16. Non ero pronto per tirare quel colpo. Volevo sapere una cosa in più nella mia testa, e questo accade. E’ stato un ...

La Gazzetta dello Sport

Buona parte del meglio di oggi, però, è nel gruppo dei settimi: l'argentino Emiliano Grillo rimonta 41 posizioni grazie al - 6 che lo spedisce dalla zona pericolo direttamente sulle grandi vette. Sale ...Non ci saranno italiani nel week end del. Francesco Molinari e Guido Migliozzi sono entrambi incappati in una giornata storta sul campo del Royal St George's e non hanno superato il taglio che è caduto a +1, mentre loro hanno ...Secondo giorno di Open Championship, ancora parole dal Royal St. George per commentare quanto accaduto in queste nuove 18 buche nel Kent dove Louis Oosthuizen continua a rimanere in testa. E per lui c ...Secondo giro concluso al Royal St. George per l'edizione numero 149 dell'Open Championship. E un pezzo di storia già c'è. La scrive Louis Oosthuizen: il sudafricano, con il -11 odierno, scrive automat ...