Al Bano Carrisi fatto fuori da Orietta Berti: indiscrezioni, un caso clamoroso su Rai 1 (Di sabato 17 luglio 2021) Saltano delle teste. E tra queste, clamoroso ma vero, salta la testa di Al Bano Carrisi, insieme alla figlia Jasmine Carrisi. Si parla del "rimpasto" nella giuria di The Voice Senior, il programma musicale in onda su Rai 1 e il cui ritorno in palinsesto è previsto per il mese di novembre. Insomma, Antonella Clerici rimette mano alla sua squadra e fa saltare il Leone di Cellino, così come salta la figlia. Secondo quanto rivela davidemaggio.it, nel cast del programma entra Orietta Berti, reduce dall'esperienza al Festival di Sanremo che ne ha rilanciato alle stelle la popolarità.

