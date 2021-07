Trento, laurea ad honorem a Megalizzi. Mattarella: “Gesto di grande sensibilità. Tutela pace, diritti e democrazia sono anima dell’Ue” (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Trento per la laurea magistrale in European and International Studies conferita ad horem ad Antonio Megalizzi dall’Università di Trento. Il giovane giornalista, vittima dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018 frequentava, infatti, il corso magistrale presso l’università del capoluogo trentino. Oltre al Capo dello Stato, in rappresentanza delle istituzioni europee, presente anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Quella di Antonio per l’Europa non era semplice curiosità, era il desiderio, l’attitudine, il progetto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Il presidente della Repubblica Sergioè aper lamagistrale in European and International Studies conferita ad horem ad Antoniodall’Università di. Il giovane giornalista, vittima dell’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018 frequentava, infatti, il corso magistrale presso l’università del capoluogo trentino. Oltre al Capo dello Stato, in rappresentanza delle istituzioni europee, presente anche il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “Quella di Antonio per l’Europa non era semplice curiosità, era il desiderio, l’attitudine, il progetto di ...

