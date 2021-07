Traffico Roma del 16-07-2021 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 luglio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con ilal momento rallentato con code a tratti sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra la Cristoforo Colombo e lania altre code nella zona a nord dell’ anello tra Cassia Veientana e Castel Giubileo in carreggiata interna in tangenziale est abbiamo rallentamenti e code tra la galleria Giovanni 23esimo Viale della Moschea in direzione Salaria migliore invece la situazione sulla via Pontina al momento abbiamo rallentamenti e code in smaltimento tra Castelno e Pomezia direzione Latina Fiumicino ridotte le ...