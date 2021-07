Advertising

fintechIT : RT @puntotweet: TBD è il nuovo business di Square legato a Bitcoin - puntotweet : TBD è il nuovo business di Square legato a Bitcoin -

Punto Informatico

... to be determined ), unbusiness nato all'interno di Square . Square e BTC: all - in di Jack Dorsey conSarà attivo unitamente ai team Seller, Cash App e Tidal, con l'obiettivo dichiarato ...Ha aggiunto:, ilbusiness bitcoin di Square Quindi potrebbe non essere una piattaforma basata esclusivamente su Bitcoin, ma sicuramente sarà basata su Bitcoin. D'altronde i second layer ...All-in di Jack Dorsey su Bitcoin, la sua Square accoglierà un nuovo business interamente dedicato alla criptovaluta per eccellenza: TBD.Dorsey ha annunciato che Square sta creando un nuovo business, chiamato TBD, insieme a Seller, Cash App e Tidal. Si tratta di un business focalizzato sulla creazione di una piattaforma di sviluppo ...