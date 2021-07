Stretta del Papa sulla Messa in latino e lettera preoccupata ai vescovi (Di venerdì 16 luglio 2021) Stretta di Papa Francesco sulle Messe celebrate in rito antico. Il Pontefice ha pubblicato un Motu Proprio che modifica le norme delle celebrazioni nella liturgia precedente il Concilio. Saranno i vescovi ad essere responsabili delle disposizioni. Le Messe in latino e con il sacerdote rivolto verso l’altare in ogni caso non si potranno più celebrare nelle chiese parrocchiali. È “una situazione che mi addolora e mi preoccupa”, scrive il Papa in una lettera ai vescovi del mondo, sottolineando che “l’intento pastorale dei miei Predecessori” proteso al “desiderio dell’unità” ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 luglio 2021)diFrancesco sulle Messe celebrate in rito antico. Il Pontefice ha pubblicato un Motu Proprio che modifica le norme delle celebrazioni nella liturgia precedente il Concilio. Saranno iad essere responsabili delle disposizioni. Le Messe ine con il sacerdote rivolto verso l’altare in ogni caso non si potranno più celebrare nelle chiese parrocchiali. È “una situazione che mi addolora e mi preoccupa”, scrive ilin unaaidel mondo, sottolineando che “l’intento pastorale dei miei Predecessori” proteso al “desiderio dell’unità” ...

