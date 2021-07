Stampa olandese | Con Salvini meno sbarchi e meno morti

(Di venerdì 16 luglio 2021) – Con Matteoal Viminale erano diminuitiin mare: prima e dopo di lui, le statistiche sono peggiorate e “questo dà spunti di riflessione”. Lo scrive oggi l’autorevole quotidianoDe Telegraaf, in un’analisi firmata dal corrispondente in Italia Maarten Van Aalderen. Il giornale ricorda che nel 2017 “in Italia erano entrati quasi 120mila migranti” e al governo c’era la sinistra. “Ci furono anche più di 3milaquell’anno, una media di quasi dieci al giorno” e l’insoddisfazione per questa realtà contribuì al successo elettorale della Lega nel 2018. Scrive De Telegraaf: ...

Advertising

LegaSalvini : ++ IMMIGRAZIONE, ANALISI DELLA STAMPA OLANDESE: “CON #SALVINI C’ERANO MENO SBARCHI E MENO MORTI” ++ Con Matteo Sal… - gselvaggia : 'Con Salvini meno morti in mare': nei dati la verità sui migranti - TardinoAnnalisa : RT @LegaSalvini: ++ IMMIGRAZIONE, ANALISI DELLA STAMPA OLANDESE: “CON #SALVINI C’ERANO MENO SBARCHI E MENO MORTI” ++ Con Matteo Salvini al… - ninoBertolino : RT @Noiconsalvini: ++ IMMIGRAZIONE, ANALISI DELLA STAMPA OLANDESE: “CON #SALVINI C’ERANO MENO SBARCHI E MENO MORTI” ++ Con Matteo Salvini… - StrattaErmanno : RT @Noiconsalvini: ++ IMMIGRAZIONE, ANALISI DELLA STAMPA OLANDESE: “CON #SALVINI C’ERANO MENO SBARCHI E MENO MORTI” ++ Con Matteo Salvini… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa olandese

Oliver Daemen, è stato precisato nel comunicatoufficiale, non è il facoltoso che aveva ... è figlio di Joes Daemen (CEO della Somerset Capital Management, società di investimenti). Il ...Adesso lo dice pure la: quando a capo del Viminale c'era Matteo Salvini il numero di migranti morti in mare era nettamente inferiore rispetto alle cifre di oggi. Numerosi i detrattori del leader del ...Forti disagi anche in Olanda. Sono circa 550 le famiglie evacuate questa mattina ... Lo sottolinea la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, in conferenza stampa a Dublino, in ...Adesso lo dice pure la stampa olandese: quando a capo del Viminale c'era Matteo Salvini il numero di migranti morti in mare era nettamente inferiore rispetto alle cifre di oggi. Numerosi i detrattori ...