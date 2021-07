«Sono una delle poche donne a cui piace il catcalling»: pioggia di critiche su Diana Del Bufalo – Il video (Di venerdì 16 luglio 2021) «Sarà che io Sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling…». Inizia così la storia pubblicata su Instagram da Diana Del Bufalo che ha scatenato una pioggia di critiche. Il catcalling è il fenomeno delle molestie verbali in pubblico che colpisce le donne e di cui tanto si è parlato nell’ultimo periodo. L’attrice racconta nel video cosa le è capitato in giro per la sua città. Mentre era in macchina, infatti, è stata apostrofata con coloriti apprezzamenti da ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 luglio 2021) «Sarà che iounapochissimea cuiil…». Inizia così la storia pubblicata su Instagram daDelche ha scatenato unadi. Ilè il fenomenomolestie verbali in pubblico che colpisce lee di cui tanto si è parlato nell’ultimo periodo. L’attrice racconta nelcosa le è capitato in giro per la sua città. Mentre era in macchina, infatti, è stata apostrofata con coloriti apprezzamenti da ...

