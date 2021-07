“Sono davvero orgogliosa” Federica Panicucci svela parti del suo quotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Federica Panicucci, in vacanza a Forte dei Marmi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente al quale ha parlato di lavoro e vita privata. Mattino Cinque è una dei programmi di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 16 luglio 2021), in vacanza a Forte dei Marmi, ha rilasciato un’intervista al settimanale Gente al quale ha parlato di lavoro e vita privata. Mattino Cinque è una dei programmi di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

c_appendino : È finalmente ufficiale! Sono stati assegnati a Torino i Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, 2025. Sono davv… - thetrueshade : Voglio davvero la felicità di tutte le mie ex, per questo motivo sono tutte ex. - matteorenzi : Parlando con @DeAngelis_tw di @HuffPostItalia, gli ho detto che sul #DdlZan interverrò io martedì pomeriggio in aul… - HankerAmanim93 : 'perché non mi lasci stare' 'Perché non posso eda' 'Addeso basta.sono stanca non lo capisci' 'Sei stanca?quello dav… - soltantoLuca : @TuaSorella_85 @_Arimoon88 Però il passo tra lo sfottò e l’insulto è davvero breve…..fai una battuta che viene mal… -