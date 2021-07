Serie A | bandite le maglie verdi dalla stagione 2022 2023

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 luglio 2021) LaA è in vena di cambiamenti. La prima riguarda il calendario, stilato pochi giorni fa. Non più a specchio, con il girone di ritorno uguale a quello d’andata, ma asimmetrico. Un criterio mai introdotto in Italia fino a questae preso in prestitoPremier League, che lo utilizza ormai da diversi anni. Non è solo il calendario a cambiare, perché il regolamento pubblicatoLegaA prevede alcune novità, a volte anche stravaganti. L’articolo 2, ad esempio, vieta leverde per i giocatori di movimento a partire...