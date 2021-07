Sassuolo, si gioca a porte chiuse: sabato amichevole col Bressanone (Di venerdì 16 luglio 2021) sabato 18 luglio scenderà in campo il primo Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi affronteranno il Bressanone in quel di Vipiteno, dove avrà luogo la prima amichevole estiva. Una sfida che, come comunicato dallo stesso club emiliano, si disputerà a porte chiuse: “In merito, invece, alla partita amichevole Sassuolo-Sudtirol, che si giocherà allo Stadio di Vipiteno sabato 24 luglio alle 18, si comunica che sarà consentito l’accesso alla tribuna solo a un numero limitato di spettatori. Il biglietto avrà un costo di 5 euro e potrà esser ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 luglio 2021)18 luglio scenderà in campo il primodi Alessio Dionisi. I neroverdi affronteranno ilin quel di Vipiteno, dove avrà luogo la primaestiva. Una sfida che, come comunicato dallo stesso club emiliano, si disputerà a: “In merito, invece, alla partita-Sudtirol, che si giocherà allo Stadio di Vipiteno24 luglio alle 18, si comunica che sarà consentito l’accesso alla tribuna solo a un numero limitato di spettatori. Il biglietto avrà un costo di 5 euro e potrà esser ...

