Sassoli: abbiamo fatto tanto, il Green pass va usato (Di venerdì 16 luglio 2021) "abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green pass va usato". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) "per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che ilva". Lo ha detto David, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il #GreenPass va usato'. Lo… - ferpress : #Fitfor55: #Sassoli, per salvare il mondo abbiamo bisogno di un ambizioso accordo verde - Ferpress - ViolaManfredi : RT @Angi_tech: Il presidente David Sassoli 'Abbiamo bisogno di mettere le nostre imprese nella capacità di una concorrenza migliore' #Eur… - ADM_assdemxmi : RT @Europarl_IT: ??@EP_President Sassoli:'Sono lieto dell’incontro avvenuto con il presidente austriaco @vanderbellen. Insieme abbiamo discu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassoli abbiamo Sassoli: abbiamo fatto tanto, il Green pass va usato "Abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green Pass va usato". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di ...

A Trento laurea onoraria a Megalizzi. La fidanzata: 'Siamo orgogliosi' L'intervento in apertura sarà pronunciato dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. La ... Nell'immensa tragedia di Strasburgo abbiamo scoperto persone come Antonio che costruiscono un'...

Sassoli: abbiamo fatto tanto, il Green pass va usato La Sicilia Sassoli: abbiamo fatto tanto, il Green pass va usato "Abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green Pass va usato". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di ...

Ue: Sassoli, ogni Paese si concentri su uso intelligente del certificato digitale Covid Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Studi Europei e Internazionali ad Antonio Megalizzi, ...

fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green Pass va usato". Lo ha detto David, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di ...L'intervento in apertura sarà pronunciato dal presidente del Parlamento europeo, David. La ... Nell'immensa tragedia di Strasburgoscoperto persone come Antonio che costruiscono un'..."Abbiamo fatto tanto per avere una legge e per riaprire in modo ordinato, direi che il Green Pass va usato". Lo ha detto David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, a margine della cerimonia di ...Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine della cerimonia di conferimento della laurea honoris causa in Studi Europei e Internazionali ad Antonio Megalizzi, ...