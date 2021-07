Saman Abbas | Giustiziata Dal Suo Promesso Sposo? Spunta Un Video!

(Di venerdì 16 luglio 2021): è stato mostrato il video di un’esecuzione in cui viene tolta la vita ad una ragazza molto somigliante a quella scomparsa. Ecco che cosa sappiamo… Sucontinua il mistero. Da qualche giorno, per la ragazza scomparsa da Novellara sono state sospese le ricerche del corpo, ma continua la convinzione degli inquirenti che la giovane sia stata assassinata. Ora è emerso anche un filmato inquietante che mostra una ragazza mentre viene assassinata. Un particolare fa credere che possa essere: L’Estate in Diretta mostra il video di ...

Advertising

MariaMusto19 : RT @ilpost: Dopo 70 giorni sono state ufficialmente sospese le ricerche di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa da casa in circostan… - DondiMarisa : RT @tweetnewsit: Saman Abbas, sospese le ricerche: i magistrati ascoltano il fidanzato. Ecco i punti da chiarire - GiadaConte8 : RT @tweetnewsit: Saman Abbas, sospese le ricerche: i magistrati ascoltano il fidanzato. Ecco i punti da chiarire - tweetnewsit : Saman Abbas, sospese le ricerche: i magistrati ascoltano il fidanzato. Ecco i punti da chiarire… - barbero_1979 : RT @ilpost: Dopo 70 giorni sono state ufficialmente sospese le ricerche di Saman Abbas, la ragazza pakistana scomparsa da casa in circostan… -

Ultime Notizie dalla rete : Saman Abbas

Il Post

"corpo seppellito tra le serre"/ Incidente probatorio per il fidanzato NAPOLI, UCCIDE LA MOGLIE DAVANTI AL SUPERMERCATO POI SI COSTITUISCE Nell'atto folle avrebbe ferito altre due persone ...Dopo 70 giorni sono state ufficialmente sospese le ricerche di, la ragazza pachistana scomparsa da casa, a Novellara, a poco più di venti chilometri da Reggio Emilia. Le ricerche dei carabinieri per quasi due mesi e mezzo si erano concentrate su ...Una nuova puntata di Quarto Grado in onda oggi 16 luglio 2021 con le ultime notizie su Denise Pipitone e Saman ...Stasera in tv, venerdì 16 luglio 2021 , su Rete4 continua l'appuntamento con Quarto Grado ma con la versione Le Storie (dalle ore ...