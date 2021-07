Roma, Covid19: focolaio 91 persone, hanno assistito a Italia – Belgio in un pub (Di venerdì 16 luglio 2021) L'età media dei contagiati è di 21 anni. Dal monitoraggio effettuato sul territorio emergono 16 casi confermati per un cluster in un altro locale a Ostia. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 luglio 2021) L'età media dei contagiati è di 21 anni. Dal monitoraggio effettuato sul territorio emergono 16 casi confermati per un cluster in un altro locale a Ostia. L'articolo proviene da Firenze Post.

