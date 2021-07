Pesce spada, "mercurio alle stelle": doppio ritiro, i prodotti da evitare (Di venerdì 16 luglio 2021) Due lotti di filone di Pesce spada sono stati richiamati per la presenza di mercurio oltre i limiti. Tuttavia al momento della segnalazione da parte di Sogegross, gruppo operante nella grande distribuzione organizzata all'ingrosso, entrambi i lotti erano già scaduti da diversi giorni. Uno dei prodotti in questione è un filone di Pesce spada decongelato a marchio Alfrisa col numero di lotto 423534 e scadenza 09/07/2021 prodotto a Barcellona, in Spagna, e venduto nelle pescherie dei Cash dal primo al nove luglio. L'altro invece è un filone di Pesce ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 luglio 2021) Due lotti di filone disono stati richiamati per la presenza dioltre i limiti. Tuttavia al momento della segnalazione da parte di Sogegross, gruppo operante nella grande distribuzione organizzata all'ingrosso, entrambi i lotti erano già scaduti da diversi giorni. Uno deiin questione è un filone didecongelato a marchio Alfrisa col numero di lotto 423534 e scadenza 09/07/2021 prodotto a Barcellona, in Spagna, e venduto nelle pescherie dei Cash dal primo al nove luglio. L'altro invece è un filone di...

