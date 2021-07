Paolo Conticini svela il dolore segreto al programma Dedicato (Di venerdì 16 luglio 2021) Paolo Conticini racconta il dolore segreto al programma “Dedicato”: «Non c’è più, non sono riuscito a dirgli ti voglio bene». Serena Autieri si commuove. Oggi, Paolo Conticini, dopo aver interpretato un brano dei Pooh, si è raccontato a cuore aperto tra carriera e vita privata. Conticini ha parlato di una persona molto importante della sua Leggi su people24.myblog (Di venerdì 16 luglio 2021)racconta ilal”: «Non c’è più, non sono riuscito a dirgli ti voglio bene». Serena Autieri si commuove. Oggi,, dopo aver interpretato un brano dei Pooh, si è raccontato a cuore aperto tra carriera e vita privata.ha parlato di una persona molto importante della sua

Advertising

ReTwitStorm_ita : “Non c’è più, non gli ho #Detto #Addio”. #Paolo #Conticini, #Tutto il suo #Dolore in #Diretta tv… - InnocentCocco : La mia crush per Paolo conticini.. ??? - gabrielsniceass : finalmente paolo conticini è a roma adesso non ho esami nelle vicinanze posso andare a cercarlo appena mi ridanno l… - ReteGenova : GIOVEDÌ 22 LUGLIO AL PORTO ANTICO IN ARRIVO PAOLO CONTICINI CON LO SPETTACOLO “LA PRIMA VOLTA” - Sevenpress : Giovedì 22 luglio al Porto Antico in arrivo Paolo Conticini -