Nuova ondata Covid, le zone più colpite d’Europa: a Barcellona torna il coprifuoco (Di venerdì 16 luglio 2021) A Barcellona torna il coprifuoco. Si tratterebbe della quarta ondata e la Corte Superiore di Giustizia della Catalogna corre ai ripari introducendo Nuovamente il coprifuoco notturno. La Catalogna è una delle zone più colpite attualmente dal virus: oltre mille casi per 100 mila abitanti. Ritorna il coprifuoco La misura, che come riferisce El Pais entra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 16 luglio 2021) Ail. Si tratterebbe della quartae la Corte Superiore di Giustizia della Catalogna corre ai ripari introducendomente ilnotturno. La Catalogna è una dellepiùattualmente dal virus: oltre mille casi per 100 mila abitanti. RiilLa misura, che come riferisce El Pais entra L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Covid, a Barcellona torna il coprifuoco per frenare la nuova ondata - rtl1025 : ???? Torna il coprifuoco a #Barcellona per frenare la nuova ondata di #COVID19: le nuove restrizioni partiranno dal weekend - MediasetTgcom24 : Nuova ondata Covid, a Barcellona torna il coprifuoco #barcellona - DamatoRicardo : RT @EsteriLega: ???? Mi vaccino così vado in vacanza a Barcellona (ANSA-AFP) - MADRID, 16 LUG - Torna il coprifuoco a Barcellona per frenar… - MetaSociale : RT @Agenzia_Ansa: Torna il coprifuoco a Barcellona per frenare la nuova ondata di Covid: le nuove restrizioni partiranno dal weekend. #ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova ondata Covid, Speranza: 'Su colori Regioni peserà l'ospedalizzazione' | A Barcellona torna il coprifuoco per frenare nuova ondata A Barcellona torna il coprifuoco dal weekend per frenare la nuova ondata. 16 lug 15:11 Speranza: "Per i colori delle Regioni peserà di più l'ospedalizzazione" 'In una fase caratterizzata da un ...

Variante Delta, a Barcellona torna il coprifuoco: nuove restrizioni dal weekend Torna il a per frenare la nuova ondata di : le nuove restrizioni partiranno dal weekend. La reintroduzione del coprifuoco notturno, tra l'una e le sei del mattino, è stata autorizzata dalla Corte Superiore di Giustizia della ...

A Barcellona torna il coprifuoco contro nuova ondata Covid ANSA Nuova Europa Crisi climatica e urbanizzazione dietro le inondazioni nel nord Europa Germania, Belgio, Paesi Bassi e parti della Francia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno causato decine di vittime. Si corre ai ripari, ma molti invocano cambiamenti strutturali per evit ...

L’esercizio della pazienza fra pass e vaccinazioni che vuol dire al contempo un nuovo slancio, per non pregiudicare il lavoro già fatto. Troppo bello è stato il sogno di alcune notti e lancinante è apparsa la disillusione per un paese appunto che ...

A Barcellona torna il coprifuoco dal weekend per frenare la. 16 lug 15:11 Speranza: "Per i colori delle Regioni peserà di più l'ospedalizzazione" 'In una fase caratterizzata da un ...Torna il a per frenare ladi : le nuove restrizioni partiranno dal weekend. La reintroduzione del coprifuoco notturno, tra l'una e le sei del mattino, è stata autorizzata dalla Corte Superiore di Giustizia della ...Germania, Belgio, Paesi Bassi e parti della Francia sono state colpite da piogge torrenziali che hanno causato decine di vittime. Si corre ai ripari, ma molti invocano cambiamenti strutturali per evit ...che vuol dire al contempo un nuovo slancio, per non pregiudicare il lavoro già fatto. Troppo bello è stato il sogno di alcune notti e lancinante è apparsa la disillusione per un paese appunto che ...