Maltempo: Olanda, si rompe una diga nel Limburgo (Di venerdì 16 luglio 2021) Il Maltempo in Olanda ha causato la rottura di una diga lungo il canale di Juliana, vicino a Meerssen, nella provincia del Limburgo. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anp, precisando che l'acqua si sta ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 luglio 2021) Ilinha causato la rottura di unalungo il canale di Juliana, vicino a Meerssen, nella provincia del. Lo riferisce l'agenzia di stampa Anp, precisando che l'acqua si sta ...

