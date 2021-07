Luciana Littizzetto, cuore infranto dall’ex compagno: il doloroso retroscena (Di venerdì 16 luglio 2021) Luciana Littizzetto è una delle conduttrici, attrici e comiche più simpatiche e talentuose della televisione italiana. La vediamo ormai protagonista fissa a Che Tempo Che Fa insieme al suo collega ed amico Fabio Fazio. Ma sapete perché si è lasciata con il suo compagno dopo tanti anni? Luciana Littizzetto-AltraNotiziaImpossibile non conoscere e non amare la mitica Luciana Littizzetto! Con la sua ironia e il suo sarcasmo pungente, fa ridere chiunque e in qualsiasi momento. Ne ha una per tutti, non risparmia proprio nessuno, dagli attori ai presentatori e per non parlare dei ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 16 luglio 2021)è una delle conduttrici, attrici e comiche più simpatiche e talentuose della televisione italiana. La vediamo ormai protagonista fissa a Che Tempo Che Fa insieme al suo collega ed amico Fabio Fazio. Ma sapete perché si è lasciata con il suodopo tanti anni?-AltraNotiziaImpossibile non conoscere e non amare la mitica! Con la sua ironia e il suo sarcasmo pungente, fa ridere chiunque e in qualsiasi momento. Ne ha una per tutti, non risparmia proprio nessuno, dagli attori ai presentatori e per non parlare dei ...

Advertising

malatadiserie1 : Io che spero in una Luciana littizzetto che tipo li chiama per qualche motivo improbabile ?????????? le risate che ci fa… - Flxrence28 : Luciana Littizzetto come mood di vita #ItsComingRome - GiuBoxOfficial : Riguardandolo. Ancora e ancora! ?? - fa_buio : Comunque spero che Luciana Littizzetto conservi quella Marisa che le ha regalato Raffaella come una reliquia (quanti nomi in questa frase) - bigina61 : RT @RaiTre: 'A raccontare comincia tu' tra poco su #Rai3 l’incontro con Luciana Littizzetto. #CiaoRaffaella -