LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: colpaccio di Mohoric! Gestisce male il finale Ballerini! (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 16.56 Se la sta prendendo con calma il gruppo che è ancora a 10 chilometri dalla conclusione. 16.55 Si tratta della quinta vittoria slovena in questa Grande Boucle, la terza consecutiva dopo il bis di Pogacar. 16.54 La miglior reazione possibile doveva arrivare dalla strada: davvero bravissimo Mohoric a regalare questa gioia alla sua squadra. 16.53 Eloquente il gesto di Mohoric dopo l’arrivo: “Zitti!” dopo il blitz della gendarmerie dell’altro giorno nell’albergo della Bahrain Victorious. 16.52 Mohoric vince quindi la seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.56 Se la sta prendendo con calma il gruppo che è ancora a 10 chilometri dalla conclusione. 16.55 Si tratta della quinta vittoria slovena in questa Grande Boucle, la terza consecutiva dopo il bis di Pogacar. 16.54 La miglior reazione possibile doveva arrivare dalla strada: davvero bravissimo Mohoric a regalare questa gioia alla sua squadra. 16.53 Eloquente il gesto di Mohoric dopo l’arrivo: “Zitti!” dopo il blitz della gendarmerie dell’altro giorno nell’albergo della Bahrain Victorious. 16.52 Mohoric vince quindi la seconda ...

RadioItalia : I concerti italiani sono rimandati all’anno prossimo! @ilvolo - sportli26181512 : Tour de France, lo sloveno Matej Mohoric ha vinto la 19^ tappa: Matej Mohoric conquista il secondo successo di tapp… - RoxyRosaliaR : RT @PieroPelu: La musica non si arresta, e neanche il GIGANTE LIVE TOUR ???? ?? Link qui per i biglietti: - Cherilletta : RT @PieroPelu: La musica non si arresta, e neanche il GIGANTE LIVE TOUR ???? ?? Link qui per i biglietti: - zazoomblog : LIVE Tour de France 2021 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo lascia andare i 20 fuggitivi. C’è Davide Ballerini -… -