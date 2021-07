LIVE F1 | GP Gran Bretagna in DIRETTA streaming | orari FP1 e qualifiche di oggi | tv | programma | nuovo format

(Di venerdì 16 luglio 2021) La F1 torna in scena in, a Silverstone, e su una delle piste simbolo del Circus va in scena una prima parte deldi, che viene sperimentato proprio qui su impulso della FIA: la Sprint Race, che di fatto fa tornare dopo quasi vent’anni una sessione di questo genere anche al venerdì. Ledinon determineranno la griglia di partenza della gara di domenica, bensì della Sprint Race di domani, una gara di 17 giri (circa 100 km) che servirà a determinare effettivamente le posizioni per ciò che poi domenica sarà competizione vera ...

il palinsesto tv e streaming delle prove libere e delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2021, decima tappa del Mondiale F1. L'evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le prove libere e le qualifiche della Sprint Race - La novità della Sprint Race - La presentazione del GP Gran Bretagna