James Gandolfini de I Soprano pagato per non lavorare in The Office: HBO e quell’offerta da non rifiutare (Di venerdì 16 luglio 2021) James Gandolfini de I Soprano avrebbe potuto sostituire Steve Carell in The Office se la HBO non gli avesse fatto un’offerta milionaria. Questa è la bomba sganciata da due attori della serie cult incentrata su una famiglia criminale italo-americana, Michael Imperioli e Steve Schirripa. Durante il podcast di Ricky Gervais, Talking Sopranos, i due interpreti hanno spiegato come all’epoca la HBO abbia pagato il compianto attore una cifra da capogiro per impedirgli di apparire nella sitcom NBC, The Office. Si parla di ben 3 milioni di dollari, uno in più rispetto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 luglio 2021)de Iavrebbe potuto sostituire Steve Carell in These la HBO non gli avesse fatto un’offerta milionaria. Questa è la bomba sganciata da due attori della serie cult incentrata su una famiglia criminale italo-americana, Michael Imperioli e Steve Schirripa. Durante il podcast di Ricky Gervais, Talkings, i due interpreti hanno spiegato come all’epoca la HBO abbiail compianto attore una cifra da capogiro per impedirgli di apparire nella sitcom NBC, The. Si parla di ben 3 milioni di dollari, uno in più rispetto ...

