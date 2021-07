Il lungo viaggio degli intellettuali antifascisti attraverso il fascismo (Di venerdì 16 luglio 2021) Venendo al dopoguerra italiano più in generale e al suo contesto europeo, potremmo chiederci perché, a differenza di alcuni noti intellettuali tedeschi come il filosofo Karl Jaspers nel suo saggio La questione della colpa. “Sulla responsabilità politica della Germania” (1946), o lo storico Friedrich Meinecke nel suo libro pur non privo di ambiguità “La catastrofe della Germania” (1947), – senza citare qui le riflessioni coeve di grandi esuli come Thomas Mann o Hannah Arendt – gli intellettuali italiani non produssero allora riflessioni sistematiche sulle responsabilità italiane durante il fascismo. Proprio recensendo Jaspers, anzi, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 luglio 2021) Venendo al dopoguerra italiano più in generale e al suo contesto europeo, potremmo chiederci perché, a differenza di alcuni notitedeschi come il filosofo Karl Jaspers nel suo saggio La questione della colpa. “Sulla responsabilità politica della Germania” (1946), o lo storico Friedrich Meinecke nel suo libro pur non privo di ambiguità “La catastrofe della Germania” (1947), – senza citare qui le riflessioni coeve di grandi esuli come Thomas Mann o Hannah Arendt – gliitaliani non produssero allora riflessioni sistematiche sulle responsabilità italiane durante il. Proprio recensendo Jaspers, anzi, ...

Antongiulio2 : RT @bartolopietro1: Inizia stamattina il viaggio insieme alla collega Fabienne Keller, per approfondire il tema delle migrazioni lungo il M… - ChiarloneMaura : RT @Zbarskij: #coloniasocialista g11 H15 Dal Papa a Belen, centralità della sanità pubblica H17 Prima di partire per un lungo viaggio: tor… - danielgr31 : RT @CasaLettori: Quando vivi in un luogo a lungo, diventi cieco perché non osservi più nulla. Io viaggio per non diventare cieco Josef Kou… - giampiero661MJ : RT @AntoDamiano1996: È stato un viaggio lungo 3 anni, iniziato una notte di maggio 2018. E voglio raccontarvi in questo thread la mia di st… - Roni_ten : @Florenzi @PSG_inside Ciao Alessandro, so che hai dato il massimo a Parigi e non hai mai barato in campo. Puoi esse… -

Ultime Notizie dalla rete : lungo viaggio Sì della Ue, Ita può decollare Sulla rete di lungo raggio, nella stagione ITA opererà collegamenti su New York (da Roma e Milano), ... Viaggio sempre più tormentato quello del Ddl Zan. Sospesa in aula al Senato la discussione ...

Dall'Indonesia a Castelfalfi, Lohia nuovi proprietari del Resort: si punta ai vertici del turismo internazionale Un viaggio dall'Indonesia per creare un luogo che incarna l'essenza della toscanità quello dei ... Tra tutti i cambiamenti che ci potranno essere nel medio e lungo termine nelle linee dei Lohia, sono ...

Il lungo viaggio dell’avo di Jorginho Corriere della Sera Irene e Sara, «EcoLogica della Montagna» per le Pale di San Martino Ma non alle Pale di San Martino di Castrozza grazie a Sara Zaetta e Irene Fontana, due amiche e amanti del pianeta Terra che dopo un viaggio in Norvegia sono tornate ... escursionisti raccolgono sui ...

Covid: lo stato d’emergenza sarà prorogato. E green pass per lunghi viaggi in treno e aereo Un lungo viaggio, in treno o in aereo, potrebbe richiedere l'esibizione del green pass. E' una delle ipotesi che, secondo fonti di governo, sarà valutata in occasione della cabina di regeoia lunedì 19 ...

Sulla rete diraggio, nella stagione ITA opererà collegamenti su New York (da Roma e Milano), ...sempre più tormentato quello del Ddl Zan. Sospesa in aula al Senato la discussione ...Undall'Indonesia per creare un luogo che incarna l'essenza della toscanità quello dei ... Tra tutti i cambiamenti che ci potranno essere nel medio etermine nelle linee dei Lohia, sono ...Ma non alle Pale di San Martino di Castrozza grazie a Sara Zaetta e Irene Fontana, due amiche e amanti del pianeta Terra che dopo un viaggio in Norvegia sono tornate ... escursionisti raccolgono sui ...Un lungo viaggio, in treno o in aereo, potrebbe richiedere l'esibizione del green pass. E' una delle ipotesi che, secondo fonti di governo, sarà valutata in occasione della cabina di regeoia lunedì 19 ...