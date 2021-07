Il kit per creare gadget con lo schermo pieghevole (Di venerdì 16 luglio 2021) Accelerare la progettazione di dispositivi dotati di display flessibili per aprire un’altra epoca tecnologica. Questa è l’idea dietro al progetto RoKit, il kit open source che contiene quanto occorre per dare forma a device ancora inediti e specializzati per diverse industrie. Il progetto arriva da Royole, azienda nota per aver lanciato FlexiPay, il primo smartphone pieghevole che però non ha registrato lo stesso interesse del foldable d’esordio di Samsung. La società cinese punta a ritagliarsi un posto d’onore democratizzando (ma dal prezzo del kit non si direbbe) gli schermi flessibili, cioè con la valigetta di alluminio che include il display proprietario Cicada Wing da ... Leggi su wired (Di venerdì 16 luglio 2021) Accelerare la progettazione di dispositivi dotati di display flessibili per aprire un’altra epoca tecnologica. Questa è l’idea dietro al progetto RoKit, il kit open source che contiene quanto occorre per dare forma a device ancora inediti e specializzati per diverse industrie. Il progetto arriva da Royole, azienda nota per aver lanciato FlexiPay, il primo smartphoneche però non ha registrato lo stesso interesse del foldable d’esordio di Samsung. La società cinese punta a ritagliarsi un posto d’onore democratizzando (ma dal prezzo del kit non si direbbe) gli schermi flessibili, cioè con la valigetta di alluminio che include il display proprietario Cicada Wing da ...

