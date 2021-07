Gianmarco Tamberi chiede alla fidanzata di sposarlo, poi la partenza per Tokyo – VIDEO proposta matrimonio (Di venerdì 16 luglio 2021) Gianmarco Tamberi si appresta a partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2021, dove insegue una medaglia nel salto in alto. L’azzurro non aveva potuto partecipare all’ultima edizione dei Giochi a causa di un infortunio patito a Montecarlo nella serata in cui firmò il record italiano (2.39) e questa volta vuole essere assoluto protagonista sulla pedana a cinque cerchi. L’avvicinamento del 29enne marchigiano alla competizione sportiva più importante al mondo non è stato dei migliori e nelle ultime uscite non ha trovato le misure che si aspettava, ma il ribattezzato Gimbo è in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro quando ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 luglio 2021)si appresta a partecipare alle Olimpiadi di2021, dove insegue una medaglia nel salto in alto. L’azzurro non aveva potuto partecipare all’ultima edizione dei Giochi a causa di un infortunio patito a Montecarlo nella serata in cui firmò il record italiano (2.39) e questa volta vuole essere assoluto protagonista sulla pedana a cinque cerchi. L’avvicinamento del 29enne marchigianocompetizione sportiva più importante al mondo non è stato dei migliori e nelle ultime uscite non ha trovato le misure che si aspettava, ma il ribattezzato Gimbo è in grado di tirare fuori il coniglio dal cilindro quando ...

hazsmyall : appena vista la proposta di matrimonio di gianmarco tamberi alla sua ragazza sono una fontana - glooit : “Ha detto sì”: la proposta di matrimonio di Gianmarco Tamberi alla vigilia delle Olimpiadi di Tokyo leggi su Gloo… - PrioreRoberto : RT @atleticaitalia: #atletica ???? Gianmarco Tamberi cambia società: ingresso in Fiamme Oro @ffooatletica ?? l’altra new entry nel gruppo spor… - thepeopleu : Gianmarco Tamberi con la proposta di matrimonio pre olimpiadi proprio per farmi piangere e fare la cessa - atleticaitalia : #atletica ???? Gianmarco Tamberi cambia società: ingresso in Fiamme Oro @ffooatletica ?? l’altra new entry nel gruppo… -