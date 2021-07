Germania, maltempo causa 100 morti e 1.300 dispersi (Di venerdì 16 luglio 2021) maltempo in Germania, il bilancio delle vittime dell’alluvione sale a 100. Si teme un’esondazione del Mosa, centinaia di persone evacuate Il maltempo continua a causare danni in Germania per il secondo giorno consecutivo, forti piogge hanno provocato nell’area ovest del Paese violenti inondazioni e allagamenti. I temporali sono poi sfociati in un violento alluvione. Il bilancio delle vittime stilato nelle ultime ore conta 100 morti, sale invece a 1.300 il numero di dispersi. Il cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler, che si trova nella Renania-Palatinato ad ovest della ... Leggi su zon (Di venerdì 16 luglio 2021)in, il bilancio delle vittime dell’alluvione sale a 100. Si teme un’esondazione del Mosa, centinaia di persone evacuate Ilcontinua are danni inper il secondo giorno consecutivo, forti piogge hanno provocato nell’area ovest del Paese violenti inondazioni e allagamenti. I temporali sono poi sfociati in un violento alluvione. Il bilancio delle vittime stilato nelle ultime ore conta 100, sale invece a 1.300 il numero di. Il cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler, che si trova nella Renania-Palatinato ad ovest della ...

