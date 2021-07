Gdf Genova | scoperti 1 500 ‘furbetti’ del reddito cittadinanza

(Di venerdì 16 luglio 2021) GdF: scopre illeciti contro ildi. Danno da oltre 3 mln euro, soldi invece di beni necessità GdF, agli esiti di una specifica indagine in materia di tutela della spesa pubblica, in sinergia e collaborazione con l’INPS, hanno accertato l’illiceità di 1.532 domande di “di”, presentate nel 2020 da

commenta La, in collaborazione con l'Inps, ha accertato l'illiceità di 1.532 domande di reddito di cittadinanza, presentate nel 2020 da cittadini extracomunitari abitanti a, ma prive dei requisiti ...- La guardia di finanza diha scoperto oltre 1.500 'furbetti' del reddito di cittadinanza per un danno all'Inps di oltre 3 milioni di euro. Si tratta soprattutto di cittadini extracomunitari ...GdF Genova: scopre illeciti contro il reddito di Cittadinanza. Danno da oltre 3 mln euro, soldi invece di beni necessità GdF Genova, agli esiti di una specifica indagine in materia di tutela della ...La Gdf, in collaborazione con l'Inps, ha accertato l'illiceità di 1.532 domande di reddito di cittadinanza, presentate nel 2020 da cittadini extracomunitari abitanti a Genova, ma prive dei requisiti n ...