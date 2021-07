Demi Moore e la figlia Rumer Willis sfoggiano curve e lato B da applauso in spiaggia (Di venerdì 16 luglio 2021) Da Santorini a Mykonos passando per Creta Demi Moore e la figlia Rumer Willis si stanno godendo una lunga vacanza in Grecia. In spiaggia con alcune amiche e i suoi immancabili adorati cagnolini l’attrice sfoggia un corpo impeccabile. Ma è la bella primogenita di Bruce Willis e Demi a catalizzare l’attenzione con il suo stringatissimo bikini che mette in evidenza un lato B da applauso. Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 16 luglio 2021) Da Santorini a Mykonos passando per Cretae lasi stanno godendo una lunga vacanza in Grecia. Incon alcune amiche e i suoi immancabili adorati cagnolini l’attrice sfoggia un corpo impeccabile. Ma è la bella primogenita di Brucea catalizzare l’attenzione con il suo stringatissimo bikini che mette in evidenza unB da

Advertising

Libouh1 : @nyctalope_92 Demi Moore (la mere) ? - CdglDario : RT @MediasetTgcom24: Demi Moore, vacanza greca da madrina: guarda gli scatti del battesimo della sua figlioccia - MediasetTgcom24 : Demi Moore e la figlia Rumer Willis sfoggiano curve e lato B da applauso in spiaggia #demimoore… - infoitcultura : Demi Moore in costume è uno schianto nonostante i 58 anni - infoitcultura : Demi Moore, a 58 anni selfie in bikini e senza trucco, fisico da urlo -