Ddl Zan, Salvini contro Fedez: "Ha bisogno di un medico bravo" (Di venerdì 16 luglio 2021) Fedez e il ddl Zan? "Secondo me questo signore ha bisogno di un medico bravo". Ad affermarlo è il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo a un gazebo sul referendum sulla giustizia a Desenzano. "L'idea della Lega è molto chiara: io – spiega il leader del Carroccio – sono per le libertà. Libertà educative, libertà di cure, libertà di impresa, libertà di chiunque. E quindi a me non interesse se oggi a Desenzano si baciano due ragazzi, due ragazze. Ognuno ama chi vuole, dove vuole e quando vuole nel rispetto del prossimo. Per me lo Stato non deve entrare in camera da letto dalle persone.

