Covid-19, contagi sempre più in crescita. Speranza: per cambi colore peserà di più tasso ospedalizzazione (Di venerdì 16 luglio 2021) In aumento i nuovi casi da Coronavirus: nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 2.898 contagiati (ieri 2.455) e 11 morti (ieri 9). E su 205.602 tamponi effettuati, il tasso di positività è stato dell'1,4% (+0,1%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del Covid-19 in Italia.Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 161 (ieri 153), con 13 nuovi ingressi (ieri +11); in calo invece di una unità i ricoverati nei reparti ordinari, sono in tutto 1.088. Le persone attualmente positive in Italia sono 42.714 (ieri 40.900); quelle in isolamento domiciliare 41.465 (ieri 39.658). La ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 luglio 2021) In aumento i nuovi casi da Coronavirus: nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 2.898ati (ieri 2.455) e 11 morti (ieri 9). E su 205.602 tamponi effettuati, ildi positività è stato dell'1,4% (+0,1%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del-19 in Italia.Salgono anche i ricoveri in terapia intensiva, sono 161 (ieri 153), con 13 nuovi ingressi (ieri +11); in calo invece di una unità i ricoverati nei reparti ordinari, sono in tutto 1.088. Le persone attualmente positive in Italia sono 42.714 (ieri 40.900); quelle in isolamento domiciliare 41.465 (ieri 39.658). La ...

