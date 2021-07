Coronavirus | 11 morti e 13 ingressi in terapia intensiva In aumento il tasso di positività | 1 | 4% +0 | 1%

Advertising

repubblica : Coronavirus nel mondo: 188,8 milioni di casi e 4 milioni di morti. Somministrate 3,5 miliardi di dosi vaccino - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 luglio: 2.898 nuovi casi, i morti sono 11 - Corriere : Il bollettino: 2.898 nuovi casi e 11 morti. Tasso di positività a 1,4% - edavid57edavid : RT @repubblica: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 16 luglio: 2898 nuovi casi e 11 morti. Tasso di positività all' 1,4% https://t.co… - sergionacional : RT @paolacars: Il tasso di positività sale all’1,4% (ieri 1,3%) con 205.602 tamponi. Aumenta il numero di regioni con zero decessi: sono 13… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morti

Il Sole 24 ORE

Diminuiscono i nuovi positivi ma non cala la curva dei contagi da in Campania: oggi il virus fa registrare 204 positivi su 7.325 tamponi molecolari esaminati, 30 in meno di ieri con 1.265 tamponi ...**** Iscriviti alla newsletter SpecialeIn Piemonte da 68 i contagi salgono a 115 ... Vi sono anche 2 decessi, per un totale dall'inizio dell'epidemia di 11.626tra ospedali e case di ...A quasi un anno dall’annuncio del vaccino che avrebbe dovuto mettere all’angolo il coronavirus, pare davvero che la lotta ... portare a nuove ondate e con essere centinaia di migliaia di morti.Sono 386 i casi in più rispetto alla giornata di ieri, dato che porta gli attualmente positivi a 4.409, come emerge dal bollettino di oggi 16 luglio. Sono 167 le persone ricoverate, di cui 23 in terap ...