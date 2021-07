Cgil: solidarietà a Baobab Experience per repressione Piazza Spadolini (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Condanniamo con forza quanto successo ieri a Piazzale Spadolini, nei pressi della Stazione Tiburtina. Ancora una volta la scelta del Comune di Roma e della Prefettura è stata quella di reprimere il presidio di migranti nel Piazzale, dimostrando scarsa progettualità nell’affrontare con decisione il tema dell’accoglienza e del diritto all’abitare per le cittadine e i cittadini migranti”. Così in un comunicato la Cgil di Roma e del Lazio. “Registriamo con profondo rammarico la totale mancanza di dialogo da parte dell’amministrazione capitolina che si fregia della riqualificazione della Stazione senza trovare una reale ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 luglio 2021) Roma – “Condanniamo con forza quanto successo ieri ale, nei pressi della Stazione Tiburtina. Ancora una volta la scelta del Comune di Roma e della Prefettura è stata quella di reprimere il presidio di migranti nelle, dimostrando scarsa progettualità nell’affrontare con decisione il tema dell’accoglienza e del diritto all’abitare per le cittadine e i cittadini migranti”. Così in un comunicato ladi Roma e del Lazio. “Registriamo con profondo rammarico la totale mancanza di dialogo da parte dell’amministrazione capitolina che si fregia della riqualificazione della Stazione senza trovare una reale ...

Ultime Notizie dalla rete : Cgil solidarietà ANPI e CGIL di Arezzo contro l'iniziativa di "Azione Studentesca" prevista a Badia Prataglia L'ANPI e la CGIL di Arezzo esprimono preoccupazione, sconcerto e riprovazione per l'iniziativa dell'... alla vita militare, all'identità culturale italiana, il rifiuto di principi di solidarietà sociale ...

Muore al ritorno in Senegal, mobilitazione solidale Cgil nel Cuoio ... segno che tra i lavoratori c'è più solidarietà di quanto si pensi, una solidarietà sobria e sottaciuta che ogni tanto però fa bene rendere pubblica. Cgil Pisa, segreteria provinciale

