Cassano attacca Immobile | Non sa giocare a calcio

(Di venerdì 16 luglio 2021) Fantantonio punge l'attaccante della Nazionale e della Lazio: "Fa fatica tecnicamente, non vuole la palla sotto perchè non sa farla squadra"

Advertising

Sport_Fair : #Cassano attacca e #Immobile risponde La polemica si infiamma sui social dopo #EURO2020 'Non sa giocare a calcio'… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassano attacca Immobile

Sono le parole di Antonioall'indirizzo del centravanti della Nazionale, Ciro. Se Gigio Donnarumma non appartiene al top del ruolo "per me i portieri forti sono altri" va ancora ...Sono le parole di Antonioall'indirizzo del centravanti della Nazionale, Ciro. Se Gigio Donnarumma non appartiene al top del ruolo "per me i portieri forti sono altri" va ancora ...