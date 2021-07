Campania zona gialla? De Luca contro Speranza e Figliuolo

(Di venerdì 16 luglio 2021) (Adnkronos) -? Per Vincenzo De, "metà della responsabilità" sarebbe di Robertoe del commissario Francesco Paolo. Nel corso di una diretta su Facebook, il presidente della regione torna ad attaccare il ministero della Salute e la struttura commissariale per i ritardi sui vaccini. "Per tutti i mesi di maggio e giugno, cioè nel momento di grande impegno dei cittadini nella campagna di vaccinazione, la Regioneè stata quella che riceveva meno vaccini di tutte le Regioni d'Italia, una vergogna oltre che un atto di ...

... Sicilia (32), Veneto (27), Lazio (24),(22). L'ultimo monitoraggio dell'Istituto ... non è improbabile dunque che si superi la soglia di sicurezza per rimanere inbianca che attualmente è ...... per le altre regioni e valutare quali territori d'Italia sono più a rischio di passare in...7%, con un'incidenza a 50), Lazio (aumento dello 0,4% e incidenza oltre i 30), Veneto e(...In base ai dati legati all’incidenza e all’incide Rt sarebbero cinque le Regioni a rischio zona Gialla a partire dal 26 luglio. Si tratta, come abbiamo visto, di Sicilia, la Sardegna, il Veneto, il ...Anche questo pomeriggio in diretta su Fb il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sui contagi, sulla campagna vaccinale, sul Green Pass e sulle altre mi ...