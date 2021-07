Calciomercato Inter | via come Joao Mario | Resta in Serie A

Advertising

Gazzetta_it : Chi è Bondo, la nuova scommessa dei rossoneri che ha detto no all'Inter #Milan - DiMarzio : Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Calciomercato | #Inter, le parole di #Marotta dopo la cerimonia di presentazione del nuovo calendario di #SerieA - cmdotcom : #Florentino: '#Ozil e la modella milanese, #Mou gli disse che era stata con tutti i giocatori di #Inter e #Milan. E… - LucaBendoni : RT @DiMarzio: Anche #Dalbert ha firmato, va in prestito al @CagliariCalcio dall’@Inter ??? #Calciomercato @SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

L'esterno brasiliano di proprietà dell', nell'ultima stagione in prestito al Rennes in Francia, è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Sardegna. Come riporta Gianluca Di Marzio negli ...Sul fronte, asse caldo con il Cagliari, mentre la Juventus aspetta Cristiano Ronaldo, in ... Leggi i commenti: tutte le notizie 16 luglio 2021Dalbert si lega al Cagliari, negli uffici per la firma! L’esterno brasiliano, di proprietà dell’Inter, si è recato negli uffici milanesi di Tommaso Giulini, presidente rossoblù, per la firma sul contr ...L’Inter, che sa di questo forte attaccamento del giocatore e della squadra, nelle ultime ore sta provando a proporre al Cagliari un maxi scambio. (Calciomercato.com) Secondo l’esperto di mercato, ...